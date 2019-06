Ordførerens tale: – Kjære Nils Arne

Sport

«Kjære alle sammen!

Gratulerer med dagen!

Nå har vi nettopp avduket statuen av deg med blikket vendt mot Europa. Vi spiser middag i en feststemt San Siro – sal og vi skal se kampen mellom Rosenborg og Vålerenga. I forhold til deg – Nils Arne – så er det en tung symbolikk i disse tre hendelsene.

Nils Arne – du er en ektefødt orkdaling og orkdalsambassadør. Du var en habil skihopper, en meget god fotballspiller, en kunnskapsrik og avholdt lektor ved Follo og du er en av verdens beste fotballtrenere. Du omformet Rosenborg fra en trøndersk middelmådighet til en funklende diamant i europeisk sammenheng. Samtidig med alt dette har du utviklet GO’fot-teorien og skrevet bøker.

Livet ditt har vært preget av mange oppturer, men også du har fått din porsjon av motgang. Det er måten som du har taklet motgangen på som imponerer meg mest. Du har møtt motgangen med åpenhet og det tror jeg har hjulpet mange som har vært i tilsvarende situasjoner som deg.

I Orkdal holder vi for tiden med å danne nye Orkland kommune. Her har vi anvendt GO’fot-teorien i praksis. Storebror sin hovedoppgave er å spille sine søsken god og så har vi hatt mye nytte av at Helheten er bedre enn summen av dens deler.

Det vi ser er at GO-fot-teorien fungerer både på fotballbanen og i arbeide med kommunereformen.

Du er også en person med sterke meninger og en egen evne til å formulere deg. Det finnes et utall sitater fra fotballivet, men jeg har funnet et sitat i forbindelse med at trønderen Terje Svabø ikke likte at hans nye forhold til Astrid Versto ble omtalt i Se og Hør. Da sa du:

«Hvis du blir sur at nån skriv at du e sammen med Astrid Versto, da har du itj my å klag over».

Vi synes det er stas at du avsluttet trenerkarrieren i Orkla fotballklubb.

Hjertelig takk for de gleder og opplevelser du har gitt oss både på og utenfor fotballbanen.»

– Oddbjørn Bang