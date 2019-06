Dramatiske sluttminutter i lokaloppgjøret

Sport

Torsdag kveld var det duket for et realt lokaloppgjør på Heggøya da Meldal tok imot Svorkmo. Dette var også et skikkelig bunnoppgjør mellom lagene som har kommet dårligst i gang denne sesongen. Meldal sto med ti strake tap på sine ti første kamper, men Svorkmo sto med seks poeng før kampen. Begge lag var med andre ord i poengnød, men kanskje aller mest vertene.