Lå an til storseier, men så stengte en 58-åring buret

Mandag kveld var det duket for lokaloppgjør mellom Svorkmo 2 og Glimt i 6. divisjon på Svorkmo kunstgress. Det var ikke overraskende Svorkmo som åpnet best og tok ledelsen etter bare tre minutter ved Ola Marius Rise. Etter et drøyt kvarter sto det 2–0 ved Eivind Alver Selvnes.

Kort tid etter fikk hjemmelaget straffe og Kim Roar Rye kunne sette inn 3–0. Da omgangen var halvspilt satte Rise inn 4–0 og det så ut til å gå mot storseier for Svorkmos andrelag.

Men etter 4-0, sa det stopp for hjemmelaget. Glimt forsvarte seg godt i slutten av første omgang og lå kompakt defensivt i hele andre omgang, noe som gjorde det vanskelig for Svorkmo å skape stort. De sjansene som Svorkmo likevel kom til, ble effektivt stoppet av 58 år gamle Tom Amundsen i Glimt-buret. Veteranen vartet opp med flere feberredninger og sørget for at det bare ble 4-0.

Kampfakta

6. divisjon avdeling 5

Svorkmo kunstgress 24. juni

Svorkmo 2-Glimt 4–0 (4-0)

Mål: 1-0: Ola Marius Rise (3. min) 2-0: Eivind Alver Selvnes (15. min) 3-0: Kim Roar Rye (19. min) 4-0: Rise (26. min)

Svorkmo 2: Henrik Kvernberg, Jostein Øyasæter, Eivind Alver Selvnes, Marcus Karlsen, Lars Erling Eggamo Steinshaug, Bjørn Normann Aasen, Stian Karlsen, Martin Bolme, Runar Hestnes, Kim Roar Stavnes Rye, Ola Marius Rise

Glimt: Tom Amundsen, Ulf Martinsen, Kjell Arne Sognli Togstad, Lars Gøran Bakk Dromnes, Vegard Berg Vuttudal, Robin Hope Syrstad, Lars Husdal, Sander Evjen Storsand, August Indergård, Magnus Nikolai Spjøtvold, Kasper Skjenald Hansen

Gule kort: Ingen.

Dommer: Morten Hergren (Jonsvatnet IL)

Stjernebørs Svorkmo 2:

*** Bjørn Aasen

** Martin Bolme

* Kim Roar Rye

Stjernebørs Glimt:

*** Lars Gøran Bakk Dromnes

** Tom Amundsen

* Kjell Arne Togstad