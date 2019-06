Sport

Rindal spilte seg ned i bunnstriden etter sitt fjerde ettmålstap på de siste fem kampene mot KIL/Hemne 2 mandag kveld. Det ble enda et eksempel på liten effektivitet og at jevne kamper bikker feil vei for Rindalslaget denne sesongen.

Allerede etter tolv minutter tok bortelaget ledelsen ved Hallvard Løseth som umarkert kunne heade ballen i mål på bakerste stolpe. Utover i omgangen spilte Rindal seg til flere gode sjanser, men effektiviteten var ikke god nok, men rett før pause fikk Vebjørn Trønsdal Bævre godt treff fra rett utenfor 16-metern, og utlignet fortjent til 1-1.

- I pausen øynet vi muligheten til poeng og ville gå ut å ta grep om kampen, men det motsatte skjedde og KIL/Hemne fikk et lite overtak og kunne sette inn 2-1 tidlig i omgangen. Kort tid etter hadde Rindal en gedigen mulighet til utligning, men i stedet var det KIL/Hemne som gikk opp å økte ledelsen til 1-3 etter en avklaring fra Rindal som landet i føttene til en KIL/Hemne-spiller, sier Rindal-trener Morten Møller.

Rindal fikk flere sjanser til redusering, men heller ikke i denne kampen ville ballen i mål. Etter at KIL/Hemne økte ledelsen til 1-4 kvarteret før slutt, våknet hjemmelaget og satte inn ett bra press mot KIL/Hemnes forsvar og unge Martin Bolme Fjerstad kunne redusere to ganger de siste fem minutter av ordinær spilletid. Begge etter fine angrep, og innlegg fra kant.

- Vi må mobilisere før høstsesongen for å unngå kamp om nedrykk i en avdeling det er jevnt fra 5.plass ned til sisteplass, sier Møller.

Kampfakta

5. divisjon avdeling 3

Skogsletta gras 24. juni

Rindal-KIL/Hemne 2 3-4 (1-1)

Mål: 0-1: Hallvard Løseth (12. min) 1-1: Vebjørn Trønsdal Bævre (41. min) 1-2: Roar Rosøy (53. min) 1-3: Løseth (65. min) 1-4: Peder Spjøtvold (74. min) 2-4: Martin Bolme Fjerstad (86. min) 3-4: Fjerstad (88. min)

Lag: Stian Grytbakk, Jo Trønsdal Bævre, Jørgen Gjerstad, Håkon Mikkelsen, Martin Bolme Fjerstad, Harald Kristoffer Røen (75` Jøran Heggem), Edvard Bolme Fjerstad, Vebjørn Trønsdal Bævre, Jostein Landsem (70`min William Mesgun Tekelinkele), Roy Bolme, Sander Landsem Kattem

Stjernebørs:

*** Martin Bolme Fjerstad

** Vebjørn Trønsdal Bævre

* Sander Landsem Kattem