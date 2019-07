Deltar i EM i august

Sport

Hege Størseth tok bronse og sølv individuelt i grad 4, mens Tonje Lundqvist i grad 5. Det ble også lagsølv på det norske laget som besto av Stine Skillebekk, Tonje Lundquist, Hege Størseth, Jens Lasse Dokkan

Det nordiske mesterskapet gikk i Vilhelmsborg i Danmark.

Ifølge Norsk Ryttersport lover disse resultatene svært godt for Paralympics 2020 i Tokyo. Men før det og på bakgrunn av de gode resultatene i Nordisk mesterskap er både Hege Størseth og Tonje Lundqvist tatt ut til EM i Rotterdam i august sammen med to andre pararyttere.

For trøndersk paradressur betyr det svært mye at to ryttere presterer så godt, og dermed setter regionen og ikke minst paradressur på kartet både nasjonalt og internasjonalt.