10-åring kjører motorsykkel: – Jeg er ikke redd i det hele tatt!

Når Snillfjord motorklubb holder åpen jentetrening på banen på Krokstadøra, kommer det jenter og damer i alle aldre og på alle nivå. — Det er viktig at vi jobber for et godt jentemiljø i sporten, sier tidligere landslagsutøver og norgesmester i motocross, Thea Johansen (20).