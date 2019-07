- Synd at kallenavnet blir diskutert og ikke hvor god hun var

Sport

Norges kvinnelandslag røk ut av VM i kvartfinalen mot England etter å ha tapt 3-0, men interessen for kvinnefotball ser ut til å ha fått seg en liten opptur her til lands. Norges kamper under årets mesterskap kan skilte med gode seertall, faktisk langt høyere tall enn det kampene i eliteserien for herrer kan skilte med i samme tidsrom.