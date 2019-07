- Det rant inn påmeldinger i går

Sport

Lørdag arrangerer Meldal IL ekstremløp i sentrumsgatene i Meldal sentrum. Løperne skal løpe så langt som mulig i løpet av seks timer under et såkalt sekstimersløp. Løypetraseen er ikke mer en to kilometer lang og skal gå litt på utsiden av selve sentrumskjernen i Meldal. Løperne skal løpe langt Fv 700 og ta opp til barne- og ungdomsskolen før turen går rundt skolen og videre ned til fylkesveien igjen. Denne runden skal løperne prøve å ta så mange ganger så mulig i løpet av seks timer.