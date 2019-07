- Ridninga betyr alt

Sport

Tonje Lundqvist fra Skaun og Hege Størseth fra Orkanger gjorde det stort i paradressur under Nordisk Baltisk Mesterskap i Danmark tidligere denne sommeren. Størseth tok et individuelt sølv og en bronse i grad fire, mens Lundqvist tok en femteplass og to fjerdeplasser i grad fem med Stine Skillebekk. Med disse plasseringene, ble de valgt ut som to av fire ryttere som skal representere Norge under EM i Rotterdam i august.

Veien til EM

Lundqvist og Størseth er godt fornøyd med innsatsen under Nordisk Baltisk Mesterskap. De forteller at de presterte bra både individuelt og som lag, noe som lover godt for tiden som kommer.

- Det er jo helt supert, og det er kjempeartig at 50 % av laget er oss, sier Lundqvist til samtykkende nikk fra Størseth.

- Framover blir det viktig for oss bare å fortsette med treninga. Jeg har ingen medaljesjanser i EM, og det vet jeg. Jeg kjøpte hesten min i 2016, så for oss handler EM-deltakelsen om å finne ut mer om hvordan vi jobber best sammen. Men jeg har et mål om å komme til finalen, sier Lundqvist.

- Men vi gleder oss veldig til å være med i EM. Dette er et stort mesterskap, og Europa er jo de beste på hestesport. Så alle de store rytterne kommer til å være der.

Jobber mot OL

I år har målet for Norge vært å kvalifisere et lag til OL i Tokyo i 2020. Hvem som skal fylle disse plassene, blir imidlertid avgjort først til neste år. Men det er et naturlig mål for både Lundqvist og Størseth.

- Vi skal til Tokyo! Vi må bare ha troen på at vi kommer oss dit, ellers er det ikke noe vits i å legge ned arbeid i treninga, sier Lundqvist.

Utfallet av EM-deltakelsen er ikke avgjørende for uttaket til OL, og både Størseth og Lundqvist merker at det tar mye press vekk fra EM.

- Men vi regner med det blir desto mer press for å prestere under de siste stevnene mot OL, sier Størseth.

Ulik motivasjon

De to trønderne kjente til hverandre også før de kom med på landslaget, og de har litt forskjellig motivasjon i arbeidet med hestesport.

- Jeg kunne fint ha vært en treningsrytter hele livet, fordi jeg trives så godt med den daglige rutinen og hverdagen med hest. Å delta i mesterskap blir mer som en bonus etter all treningen, sier Lundqvist.

- Mens jeg er mer et konkurransemenneske, som motiveres av å ha litt press på meg. Samtidig handler det også om å være fornøyd med egen innsats for min del. Jeg kan ha kommet på sisteplass, og fremdeles føle at jeg har gjort en god jobb, forteller Størseth.

Særlig viktig for dem begge to, er imidlertid samspillet med hesten.

- Vi konkurrerer jo for to, og det er viktig for oss å ta hensyn til hesten. Den er et levende individ den òg, som også kan ha en dårlig dag, sier Størseth.

Fysisk krevende

Damene beskriver hestesporten og dressurridning som en krevende idrett, både fysisk og psykisk.

- Det er veldig psykisk krevende, og vi må være påkobla hele tiden for å få hesten til å prestere. Det handler mye om å finne riktig fokus, forteller Lundqvist.

Selv lider både Størseth og Lundqvist av leddgikt. Hvorvidt du kvalifiserer til å drive med pararidning, kommer an på graden av eventuell funksjonsnedsettelse.

- Det er internasjonale kriterier for ulike grader av funksjonsnedsettelse. Her opereres det med en skala fra en til fem, hvor en betegner de største funksjonsnedsettelsene, mens fem betegner de som er friskest, forklarer Lundqvist, som selv føler at hestesporten har hjulpet mye på leddgikten.

- Å drive med hest er det som holder meg i gang. Å jobbe med hest og i stall er en variert trening som fungerer godt for meg. Jeg hadde stivna helt av å stå mye i ro, for eksempel.

Men selv om damene ofrer mye for idretten sin, mener de det er vel verdt strevet.

- Det blir mange lange dager, men alt rundt betyr ingen ting. Ridninga betyr alt, sier Størseth.