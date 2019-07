54 spillere fra «ST-land» deltar i verdens største fotballturnering

Sport

Kommende uke deltar fire lag fra avisa Sør-Trøndelag sitt nedslagsfelt i verdens største fotballturnering for barn og unge mellom 10 og 19 år, Norway Cup. Blant de nesten to tusen lagene som deltar i den ukelange turneringen, er ett guttelag fra KIL/Hemne samt to guttelag og ett jentelag fra Rennebu.