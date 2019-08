Klar for klodens hardeste løp: – Jeg er en halvfeit maskinkjører

Sport

Når Thor Sødal står opp grytidlig lørdag, klokka tre, er det halvannen time til han blir fraktet med ferje ut i den iskalde fjorden for å delta i et av verdens hardeste triatlon: Norseman. Løpet starter med 3,8 kilometer svømming i Hardangerfjorden, deretter 180 kilometer på sykkel fra Eidfjord, over Hardangervidda mot Geilo og videre til Austbygde ved Tinnsjøen. Der starter løpeetappen, en full maraton på 42,2 kilometer, som går mot Rjukan og opp til toppen av Gaustadtoppen 1 883 meter over havet.