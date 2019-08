Sport

I år ble påmeldingen lagt ut 1.januar og allerede 5.januar var listene fulle, forteller leder for skiavdelingen i Rindal IL, Håkon Solvik.

Skiskolen er for aldersgruppen ni til 14 år, mens skisamlingen er for aldersgruppen 14 til 19 år. For de yngste er fokuset på å ha det gøy med treningen og på det sosiale. Skisamlingen er for de utøverne som ønsker å satse i skisporet.