Fullførte triatlon etter å ha svømt, syklet og løpt i over 19 timer

Før helga skrev ST om hemnværingen Thor Sødal, som stilte til start i Norseman for ellevte gang. Sødal har fullført det 226 kilometer lange løpet ni ganger tidligere, slik at målet var å fullføre for tiende gang. Lørdag ettermiddag ankom Sødal målet på Gaustadtoppen, 1 883 meter over havet, etter å ha svømt, syklet og løpt i til sammen 19 timer, 2 minutter og 15 sekunder.