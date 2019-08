Sport

Ingen andre lag hadde tatt poeng mot suverene Tynset, som før kampen stod med 24 poeng på åtte kamper, og 66-5 i målforskjell. I tillegg mønstret Orkla seks juniorspillere - fire av dem debutanter.

– Vi visste at det ikke kom til å bli noen enkel oppgave, men «vi ska ha for at vi prøvd», skriver trener Tom Åge Dahl.

Vanskelig oppgave

– Derfor bryr jeg meg lite om utfallet av denne kampen. Hva gjelder selve kampen, ble vi umiddelbart satt under trykk - et trykk som varte omgangen ut. Vi lyktes ikke i vårt aggressive press, ble nedkjempet fysisk og ble spilt lave det meste av omgangen. Kun en usedvanlig opplagt Elise Aas i mål hindret at sifrene ikke ble styggere enn 4-0 til pause.

I følge Dahl ble andre omgang av en helt annen karakter, selv om omgangsresultatet ble det samme.

– Vi var adskillig mer med i kampen og førte faktisk banespillet i lengre perioder. Det sto 2-0 i omgangen helt til vi fikk ytterligere to i sekken rett før slutt. Tynset var gode. Vi spilte én dårlig og én god omgang; dét var ikke tilstrekkelig til å stelle i stand trøbbel for Tynset.

Midt på

Tapet gjør at Orkla ligger midt på 3. divisjonstabellen, på 5. plass.

– Til tross for at vi ble filleristet, sluttet jentene aldri å fortsette med fokus på eget spill. Alle fortjener honnør for sin innsats. Vi tar med oss den gode andreomgangen, moralen og troen på egne ferdigheter inn til neste kamp, sier Dahl.

Kampfakta

Nytrømoen gras, fredag 9. september

Mål: 1-0 (10.), 2-0 (14.), 3-0 (20.), 4-0 (33.), 5-0 (58.), 6-0 (60.), 7-0 (85.), 8-0 (87.)

Gule kort: Ett til Tynset

Orkla: Elise Aas - Eirin Sletvold, Hedda Bergan, Sanne Olsen, Maren Eikli Andaas - Astrid Larssen Volden, Nora Lund, Marie Gjelsten Mortensen - Sunniva Blåsmo Haugbjørg, Elisabeth Forren, Heidi Slupphaug. (Victoria Forren, Emma Sæterbakk, Lisa Svorkås, Sonja Merete Eggamo, Ilse Gartenbach, Tiril Fagerholt Bakke)

Stjernebørs:

*** Elise Aas

** Lisa Svorkås

* Eirin Sletvold