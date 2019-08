De misbrukte sjansers kamp: – Vi hadde ikke hodet på rett plass

Sport

– Det irriterer meg. Det irriterer meg kraftig at vi ikke klarte å kvele kampen i første omgang. Det var akkurat på samme måte som i vårkampen, sier trener Tom Åge Dahl, til ST.

Helt ut av det blå scoret hjemmelaget to ganger i løpet av omgangens siste femten minutter. Dermed ble det oppoverbakke for Dahls mannskap.

– Det ene baklengsmålet var fomlete og lite resolutt. Vi mistet ballen nede ved cornerflagget, og det greide Sokna å utnytte. Målet kom helt ut av det blå, de hadde ikke produsert noe som helst. Spillet hadde til da foregått utelukkende på deres halvdel. Vi skapte mange sjanser, men evner ikke å score mål. Da blir det vanskelig å vinne kamper.

LES OGSÅ: – Vi ble filleristet

– Hodet på feil sted

Til tross for to baklengsmål, sier Dahl at det var et optimistisk Orkla-lag som tuslet inn i bortegarderoben til pause.

– Moralen var høy, og vi hadde trua, men når pausen er ferdig, er pausen ferdig. Da må hodet på plass, men det hadde vi ikke. Så vi fikk to kjappe i fleisen. Da var det 4-0, og kampen var i realiteten over.

Tretten minutter får slutt fikk bortelaget endelig lønn for strevet, etter at Marie Mortensen scoret på straffespark.

– Det ga oss ei lita vitamininnsprøytning, men det var ikke nok. Sokna-laget er et vanskelig, et fysisk lag med mange sterke jenter. Vi hadde fem, seks J17-spillere. Så vi taper mye på fysikk.

Lørdag 17. august spiller Orkla hjemmekamp mot Tolga-Vingelen/Os/Nansen på Orkla maskin arena.

Kampfakta

3. divisjon avdeling 2

Hovsmoen gras, tirsdag 12. august

Sokna-Orkla 5-2 (2-0)

Mål: 1-0 (31.), 2-0 (41.), 3-0 (53.), 4-0 (54.), 4-1 Marie Mortensen str. (77), 5-1 83.), 5-2 (Sunniva Haugbjørg)

Gule kort: Astrid Volden, Orkla

Orkla (4-3-3): Elise Aas - Sanne Olsen, Eirin Sletvold, Marianne Øien, Hedda Bergan (Ilse Gartenbach) - Astrid Volden, Sunniva Haugbjørg, Marie Mortensen - Elisabeth Forren, Marit Hamel, Tiril Fagerholt Bakke

Stjernebørs

*** Sunniva Haugbjørg

** Astrid Volden

* Marie Mortensen