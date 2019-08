Gresvig omgjør alle butikker til Intersport

Sport

Gresvig AS, en av Norges ledende sportsforhandlere, vil samle alle butikkene sine under merkevaren Intersport og bygge et tettere samarbeid med Intersport International, verdens ledende aktør innen sportshandel.

– Vi er glade for å offentliggjøre vår nye merkevarestrategi og for å utvide vårt kommersielle samarbeid med Intersport International. Sportsbransjen er i en fundamental endring ettersom de ledende merkevarene for sportsutstyr i økende grad fokuserer på direkte salg gjennom eide kanaler og salg gjennom et begrenset antall foretrukne detaljhandelspartnere. Intersport er verdens ledende forhandler av sportsutstyr. Ved å omprofilere til Intersport, sikrer vi at kundene våre vil ha markedsledende tilgang til de ledende merkene som de elsker, sier Lars Kristian Lindberg, administrerende direktør i Gresvig AS, i ei pressemelding.

For tiden driver Gresvig butikker under merkevarene G-Sport, G-MAX og Sportshuset Outlet, i tillegg til Intersport. I henhold til den nye strategien vil alle butikkene hete Intersport.

Det betyr at G-sport-butikken på Amfi-senteret på Orkanger vil bli omgjort til Intersport i løpet av 2020.

Outletkjeden Sportshuset Outlet vil også ifølge pressemeldinga bli omgjort til Intersport Outlet. Prosessen starter umiddelbart, men de fleste butikkene omprofileres første halvår 2020.

– Omprofileringen til Intersport skaper spennende muligheter for Gresvig, Intersport og viktigst av alt, kundene våre. Vi har stor tro på den valgte strategien og på ledelsens evne til å gjennomføre den, sier Olav Nils Sunde, styreleder i Gresvig AS.

Som en del av den nye strategien vil det bli etablert en rekke Intersport-flaggskipbutikker i de største byområdene i Norge.

På Oti-senteret på Orkanger er det allerede en Intersport-butikk.