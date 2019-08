Kampen utsatt i 25 minutter etter alvorlig skade

Sport

Torsdag ettermiddag åpnet Meldals damelag høstsesongen med kamp mot tabellnabo Ranheim.

– Vi spilte en positiv førsteomgang, men to drittmål imot i starten av andre var ødeleggende. Det ene var ikke mål heller, men slik er det, sier trener Magne Monseth.

Alvorlig skade

Elleve minutter ut i første omgang ble kampen stoppet etter det Monseth beskriver som en alvorlig skade.

– Det var en Ranheim-spiller som ble skadet etter elleve minutter. Jeg er redd for at det var korsbåndet som røyk, etter at hun landet for kjært.

Kampen ble utsatt i 25 minutter som følge av skaden.

– Det går mye korsbånd i fotball, også blant våre spillere. Tørre kunstgressbaner er det verste å spille på, lange knotter blir hengende igjen i høyt og tørt kunstgress. Det hjelper å vanne på tørre sommerdager, og det er flere lag som har begynt å gjøre det - heldigvis.

Forsterket

Fem minutter før pause reduserte Hege Monseth til 2-1, etter at Ranheim scorte to ganger i første omgang. De to tidligere ranheimsmålene i andre omgang, punkterte kampen. Da hjalp det lite at Line Fossmo reduserte til 4-2 etter en drøy time.

Monseth sier at laget er forsterket fra vårsesongen, men at stadige skader er bekymringsverdig.

– Hege Monseth fra Orkla, og Marit Bjørnås fra Nardo, er forsterkninger. Vi er lite folk, så det er vi avhengig av. Vi har en hel benk av skadde spillere. Både lyske-, korsbånd- og kneskader. Det har vært mye skader denne sesongen. Med en tynn stall er vi helt avhengige av 15-åringene våre.

Etter tapet ligger Meldal på 7. plass med sju poeng. Torsdag 22. august kommer Malvik 2 på besøk til Løkken stadion.

Kampfakta

Extra Arena, torsdag 15. august

Ranheim 2-Meldal 6-2 (2-1)

Mål: 2-1 Hege Monseth (40.), 4-2 Line Fossmo (63.)

Meldal: Linda Stenvik, Ingrid Snoen, Kjersti Sivertsen, Marit Bjørkøy, Anne Løfshus, Ingrid Grut, Helene Romundstad, Marit Bjørnås, Hege Monseth, Vilde Skagemo, Maren Monsø, Camilla Borchsenius, Line Fossmo

Stjernebørs

*** Linda Anderson Stenvik

** Ingrid Grut

* Line Fossmo