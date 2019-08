Arrangerer sin første turnering

Sport

Tredje runde i midtnorsk paintballserie gikk av stabelen i Ålesund 3. august.

Orkland Titans D2 spiller i andredivisjon i midtnorsk paintballserie. Laget består av Knut Olav Storøien, Marius Abrahamsen, Tor Arne Martinsen, Anders Stamnes, og Torgeir Kjønsø Tørset.

Orkland Titans D3 spiller naturlig nok i tredjedivisjon og består av Sindre Aunemo Storøien, Merete Bye, og Oliver Alexander Aas.

D2-laget ledet serien i andredivisjon før runden i Ålesund, men etter en spennende og jevn finale, måtte de ta til takke med en fin andreplass til fordel for et lag fra Molde, noe som resulterte i delt førsteplass på sammenlagtlista.

Laget i tredjedivisjon, hvor to av spillerne hadde sin turneringsdebut, var fornøyde med helgas innsats, og hadde god grunn til det. Spillingen deres resulterte nemlig i at de kunne reise hjem med gullmedalje rundt halsen og vite at de er øverst på pallen etter å ha spilt godt i divisjonen sin.

Sånn sett ligger det an til å bli en spennende sisterunde når Orkland paintball arrangerer den siste turneringen på sitt nybygde baneanlegg i Orkland paintballpark lørdag 31. august.