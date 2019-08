Viktig seier i bunnstriden

Sport

For å beholde litt klaring til bunnstriden var det veldig viktig for Rindal å få en seier i «6-poengskampen» mot Byneset, som før kampen lå like bak på tabellen.

Hjemmelaget startet kampen også meget bra, kjempet til seg initiativ på midtbanen og rullet opp flere fine angrep som resulterte en rekke sjanser uten at ballen ville i mål, mens Byneset kom på få visitter foran Rindalsmålet.

Ikke ufortjent da Roy Bolme som så mange ganger før, etter flott gjennomspill fra Vebjørn T. Bævre, fikk ballen innenfor 16-meteren, vendte bort oppasser og satte ballen i motsatt hjørne.

- Fortjent 1–0 ledelse ved pause, og en fin gjennomført omgang, oppsummerer Rindal-trener Morten Møller.

Etter hvilen kom Byneset mye mer inn i kampen, presset hjemmelaget bakover på banen og kom til flere muligheter til utligning. Utligningen kom etter halvspilt andre omgang. Men Rindal svarte umiddelbart, da Jostein Landsem forserte på høyresiden og la inn foran mål hvor Sander L. Kattem kom på et fint løp og satte ballen inn bak Byneset-keeperen.

- Veldig viktig mål for oss i en vanskelig periode av kampen. Etter scoringen tok vi mer føringen i kampen igjen, uten å få noe klart overtak. Noen halvsjanser til begge lag siste 20 minutter, men da Jørgen Gjerstad raget høyest etter et fint frispark fra Sander L. Kattem kort tid før slutt var kampen avgjort, sier Møller som var fornøyd med seier mot et av lagene de må slå for å beholde avstand fra bunnstriden.

Kampfakta

5. divisjon avdeling 3

Rinnvollen gress 18. august

Rindal-Byneset 3–1 (1-0)

Mål: 1-0: Roy Bolme (38. min) 1-1: Byneset (60. min) 2-1: Sander L. Kattem (62. min) og Jørgen Gjerstad (90. min)

Lag: Anders Grytbakk, Jøran Heggem, Jørgen Gjerstad, Håkon Strupstad Mikkelsen, Martin Bolme Fjerstad, Harald K. Fjellvik Røen, Edvard Bolme Fjerstad, Vebjørn Trønsdal Bævre, Jostein Landsem, Roy Bolme, Sander Landsem Kattem

Stjernebørs:

*** Harald K. Fjellvik Røen

** Håkon Mikkelsen

* Vebjørn Trønsdal Bævre

ola.rise@avisa-st.no

952 52 255