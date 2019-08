Gunnes-dobbel hjalp lite

Sport

Ole Gunnes sendte Rennebu tidlig i føringen hjemme mot Byåsen 2, men gjestenes Ronaldo Pah Paul sørget for å snu kampen kort tid senere. Gunnes satte inn sitt andre og sørget for 2-2 halvveis i første omgang, men Byåsens Ronaldo var ikke ferdig og sørget for 3-2 før halvtimen var spilt. Byåsen satte inn ytterligere to mål før pause og det sto 5-2. Det ble også sluttresultatet.

Kampfakta

4. divisjon avdeling 2

Frambanen gras 25. august

Rennebu-Byåsen 2 2-5 (2-5)

Mål: 1-0: Ole Gunnes (8. min) 1-1: Ronaldo Pah Paul (16. min) 1-2: Ronaldo (18. min) 2-2: O. Gunnes (22. min) 2-3: Ronaldo (29. min) 2-4: Anders Nytoft (35. min) 2-5: Nytoft (40. min)

Gule kort: Ole Gunnes og Øystein Østerås (Rennebu)

Stjernebørs:

*** Ola Andreas Hoel

** Arne Gunnes

* Ole Gunnes