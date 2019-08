Nytt poeng for Meldal

Sport

Etter å ha gått poengløse gjennom vårsesongen, ser Meldals seniorlag i 4. divisjon ut til å ha våknet denne høsten. Det ble tre poeng i høstpremieren og veldig nær seier og poeng mot topplaget Rennebu, før de igjen leverte en god prestasjon borte mot Hitra i helga. Hitra ledet til pause, men Robert Midtlyng sørget for at Meldal tok med seg et sterkt bortepoeng. Det er likevel åtte poeng opp til trygg plass, så Meldal bør fortsette å ta poeng utover høsten om de skal spille 4. divisjon neste år.

- Første omgang blir vi avventende og lar oss prege av Hitras spillestil med lange baller og masse dueller. Dette justerer vi i pausen og spiller en mye bedre andre omgang. Vi får en fortjent utligning midt i omgangen, men greier ikke ta med oss alle poengene hjem. Et rettferdig resultat sett kampen under ett, oppsummerer Meldal-trener Wilhelm Iversen.

Kampfakta

4. divisjon avdeling 2

Hitra idrettspark 24. august

Hitra-Meldal 1-1 (1-0)

Mål: 1-0: Hitra (38. min) 1-1: Robert Midtlyng (72. min)

Gule kort: Ingen til Meldal.

Stjernebørs:

*** Robert Midtlyng

** Vegard Selvnes

* Nils Storås