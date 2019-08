Sport

Svorkmo fikk det veldig tøft hjemme mot ubeseirede Trygg/Lade.

- Vi viste vi ville få en tøff kamp, og at vi mått være på fra start til slutt. Første omgang starter med et voldsomt trykk mot oss de første 20 minuttene og de får 1-0 på en dødball. Etter det er vi my bedre med, og skaper noen store sjanser på kontringer. Dessverre så scorer de på overtid og dermed 0-2 til pause, forteller Svorkmo-trener Gøran Aakerholm.

En ok første omgang blir etterfulgt av en bekmørk andre omgang.

- Vi har trua på at vi kan snu dette i 2. omgang men de scorer nummer tre etter bar to minutter og etter etter det er det bekmørkt. Vi møter et meget godt lag, men vi kan ikke være bekjent med den prestasjonen vi gjør i 2. omgang. Vi slipper inn lette mål, og virker veldig tunge i beina. Lite positivt å ta med seg fra denne kampen, sier Aakerholm etter at åtte baller til slutt måtte hentes ut av Svorkmos mål.

Kampfakta

4. divisjon avdeling 2

Svorkmo kunstgress 24. august

Svorkmo-Trygg/Lade 1-8 (0-2)

Mål Svorkmo: Jacob Berntzen

Gule kort: Torodd Asphjell og Vegard Svartbekk (Svorkmo)

Stjernebørs:

*** Jacob Berntzen

** Ola Solhaug

* Bjørn Aasen