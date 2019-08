Uaktuell for VM-comeback

Sport

Kari Aalvik Grimsbø kunngjorde i mai 2018 at hun ville ta en pause fra Håndballjentene. Ett år etter – i mai 2019 – vant hun EHF Champions League med Györ. Få dager etter finaletriumfen ble hun operert i kneet. Med Katrine Lunde ute med langtidsskade, krysset mange fingrene for at Grimsbø skulle gjøre comeback til VM i Japan, som starter 30. november i år. Slik blir det ikke.

– Jeg trenger tid og ro slik at jeg kommer tilbake i mål for klubblaget, og i samråd med Thorir har jeg bestemt at det er der jeg skal holde fokus fremover. Derfor er jeg ikke aktuell for landslaget i høst. Det inkluderer VM, sier Grimsbø i en uttalelse på håndballforbundets nettsider.

Videre opptrening

34-åringen er fortsatt inne i en rehabiliteringsfase etter inngrepet i mai.

– Jeg må ta opptreningen i det tempoet som kneet og kroppen tillater. Det er det viktigste for meg nå. Jeg må være 100 prosent fysisk klar før jeg kan stå i mål igjen. Jeg vet hvor krevende totalbelastningen vil bli for meg de kommende månedene, og en mesterskapsdeltakelse allerede om tre måneder er ikke forenlig med det arbeidet jeg må gjøre nå.

Utelukker ikke OL

Grimsbø understreker at hun er optimist med tanke på å gjøre comeback:

– De siste par ukene har det vært fin fremgang, og jeg har god tro på at kneet blir godt nok til at jeg kan komme tilbake i målet.

– I 2020 er det sommer-OL, hvor Norge forhåpentlig deltar. Kan vi få se deg der?

– Dersom vårsesongen min blir god og kneet mitt tåler belastningen, vil jeg ikke avskrive muligheten for at jeg eventuelt melder meg inn i konkurransen om en plass på laget. Men det er vanskelig å si noe om det nå. Tiden vil vise, sier Kari Aalvik Grimsbø.