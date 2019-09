Snudde kampen på mesterlig vis

Sport

Orklas damelag kom fra en solid 6-1-seier mot Tolga/Vingelen i forrige serierunde da de møtte tabellnabo Ranheim på bortebane mandag kveld. Orkla-damene fikk en tidlig kalddusj etter bare seks minutter av første omgang og vondt ble til verre da vertene doblet ledelsen ti minutter før pause.

Heller ikke i starten av andre omgang klarer Orkla å få hull på byllen, men med under en halvtime igjen våknet gjestene og leverte en imponerende opphenting. Ida Frengen reduserte til 2-1 da kampen hadde passert timen og ti minutter før slutt sørget Tiril Fagerholt Bakke for at lagene var like langt.

Men Orkla ga seg ikke med det, seks minutter før full tid sørget Heidi Slupphaug for at Orkla tok ledelsen 3-2 og den klarte de å holde på kampen ut. Dermed tok Orkla tre sterke bortepoeng etter å ha kommet bakpå fra start.

Kampfakta

3. divisjon avdeling 2

Extra Arena 2. september

Ranheim-Orkla 2-3 (2-0)

Mål: 1-0: Ranheim (6. min) 2-0: Ranheim (36. min) 2-1: Ida Frengen (63. min) 2-2: Tiril Fagerholt Bakke (80. min) 2-3: Heidi Slupphaug (84. min)

Laget: Elise Aas, Eirin Sletvold, Lisa Svorkås, Hedda Bergan, Sanne Olsen, Astrid Larssen Volden, Sunniva Blåsmo Haugbjørg, Heidi Slupphaug, Marit Hamel, Elisabeth Forren, Tiril Fagerholt Bakke

Stjernebørs:

*** Elise Aas

** Marit Hamel

* Astrid Larssen Volden