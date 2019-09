Tapte nesten alt i vår, men nå viser de storform

Sport

Den gode høstsesongen fortsetter for et Glimtlag i vinden. Rindal 2 kom likevel best i gang på Glimt stadion og Ole Heggem sendte gjestene i føringen på et frispark fra om lag 30 meter, med litt hjelp av den kraftige medvinden.

Glimt bedre med utover 1. omgang, og det er fortjent når Jon Anders Rian tråkler seg egenhendig gjennom Rindal forsvaret og utligner. Greit med 1–1 til pause.

Strålende omgang

Andre omgang handler stort sett bare om hjemmelaget. Etter en drøy time sender Johan Kvam hjemmelaget i føringen og like etterpå øker samme mann til 3–1. Håkon Garberg sørger for 4–1 kort tid etter før Sander Evjen får kronet en fantastisk Glimt-omgang med en utsøkt lobb. Rindal 2 reduserer på straffe på overtid, men seieren er aldri truet. 9 poeng på 5 kamper i høst lar seg høre. Formen til Glimt er såpass god at de bare er slått av de to suverene serielederne denne høsten.

– Full kontroll i bakre rekke, midtbanen jobber på spreng, og fremover er vi farlige hver gang vi angriper. Vi står høyt i banen, får ofte brudd og gjenvinninger rundt deres 16-meter. Sander Storsand herjer til tider på vår høyre side, og ruller opp gang på gang. Vi benytter oss av samtlige innbyttere utover omgangen, samtlige jobber det remmer og tøy kan holde, sier en fornøyd Glimt-trener Odd Ivar Sletvold.

Kampfakta

6. divisjon avdeling 5

Glimt stadion 20. september

Glimt-Rindal 2 5–2 (1–1)

Mål: 0-1: Ole Heggem (5. min) 1-1: Jon Anders Rian (41. min) 2-1: Johan K Kvam (60. min) 3-1: Johan K Kvam (65. min) 4-1: Håkon S Garberg (70. min) 5-1: Sander S Evjen (86. min) 5-2: Roy Bolme (str.) (90. min)

Glimt: Mikael Paulsen, Jo Husdal (Kasper S Hansen), Lars Gøran Dromnes, Ulf Martinsen (Johan K Kvam), Lars Husdal (Markus G Ebbesen), Vegard Berg Vuttudal, Odd Ivar Sletvold (Håvard S Sandvik), Joachim Width (Sander B Leknes), Sander Storsand Evjen (Jens V Lium), Jon Anders Rian, Ole Martin Uthus (Håkon S Garberg)

Gule kort: Alf Ole Elsaug, Anders Mykkelgård (Rindal 2)

Dommer: Fabian Kohl (Orkanger IF)

Stjernebørs:

*** Sander S Evjen

** Odd Ivar Sletvold

* Lars Gøran B Dromnes

