Hevdet seg mot landets beste

Sport

I fjor var skauningen plaget med sykdom store deler av sesongen og det ødela mesteparten av vintersesongen. Men hun var likevel med å ta NM-sølv i stafett helt på tampen av sesongen.

Slo verdenscupløpere

I helga ble det arrangert NM i rulleskiskyting i Steinkjer og starten på årets sesong ser ut til å bli langt mer positiv enn i fjor for Fløttum. På lørdagens sprint gikk hun inn til en imponerende 5. plass etter å ha skutt fullt hus. Marte Olsbu ble norgesmester, men Fløttum holdt blant andre landslagsløperne Synnøve Solemdal og Ingrid Landmark Tandrevold bak seg på resultatlistene.

Søndagens fellesstart gikk ikke like knirkefritt for Fløttom. Med fem bom på fire skytinger, ble hun til slutt nummer 15. Også her ble Marte Olsbu norgesmester.

Øvrige resultater

Det var ingen som deltok i seniorklassen for herrer, men i klassen under (20–22) gjorde Simen Hårstad fra Rennebu sakene sine bra og ble nummer syv på sprinten. Han ble nummer elleve på søndagens fellesstart.

Arnt Johan Tungen fra Orkdal IL gikk inn til en imponerende 5. plass i 18-årsklassen etter bare en bom på sprinten. Lagkamerat Iver Slupphaug ble nummer 11 i samme årsklasse.