Brakseier mot tabelljumbo

Sport

Rindal hadde allerede sikret plassen i avdelingen før helgas kamp mot bunnplasserte Leik, men hadde et surt tap fra vårkampen å revansjere så det var et heltent lag som gikk på banen mot et noe svekket Leik-lag som har mistet en del spillere i høst.

Bolme og Landsem x 2

Rindal tok kommandoen allerede fra start og satte press på Leik fra første stund, men selv med stor dominans i ballbesittelse og sjanser skulle det ta nesten 30 min. før første scoring kom – og det ved toppscorer Roy Bolme. Da løsnet det, og Jostein Landsem scora to ganger til før pause og velfortjent og komfortabel 3-0 ledelse.

Lekte seg

I andre omgang fortsatte Rindal dominansen og Leik kom nesten ikke til sjanser i det hele tatt i kampen. Roy Bolme økte til 4-0 tidlig i omgangen, og etter det det scora Stein Gunnar Rønningsbakk på en elegant lobb, Jørgen Gjerstad og til slutt William Mesgun Tekelinkele på en flott heading. Bra gjennomført kamp og 7-0 i årets siste hjemmeoppgjør, og i alle tilfelle en grei tabellplassering for Rindal i avdelingen før årets siste oppgjør mot KIL/Hemne 2.

Kampfakta

5. divisjon avdeling 3

Rinnvollen gras 28. september

Rindal - Leik 7-0 (3-0)

Mål: 1-0: Roy Bolme (28. min) 2-0: Jostein Landsem (35. min) 3-0: Landsem (43. min) 4-0: Landsem (48. min) 5-0: Stein Gunnar Rønningsbakk (57. min) 6-0: Jørgen Gjerstad (70. min) 7-0: William Mesgun Tekelinkele (75. min)

Laget: Anders Grytbakk, Martin Bolme Fjerstad, Vegard Karlstrøm, Jørgen Gjerstad, Jo Trønsdal Bævre, Harald K. Fjellvik Røen, Edvard Bolme Fjerstad, Stein G. Rønningsbakk, William Mesgun Tekelinkele, Roy Bolme, Sander Landsem Kattem

Benyttede innbyttere: Håkon S. Mikkelsen, Jøran Heggem og William Mesgun Tekelinkele.

Gult kort: Jørgen Gjerstad og Roy Bolme (Rindal)

Dommer: Jan Håvard Esp (Orkla FK)

Stjernebørs:

*** Edvard Bolme Fjerstad

** Jo Trønsdal Bævre

* Roy Bolme