Starter seniorlag fra neste år

Denne uken kunne Løkken IF fortelle at de starter et eget seniorlag neste år. Løkken IF har lenge bare hatt et tilbud til de yngste spillerne, men fra nå neste år vil Løkken stille med lag i 6. divisjon.

Det er Magnus Johansen og Jan Vidar Ressel som skal være trenere for laget som nå teller drøyt 15 spillere.

Styreleder i fotballavdeling Trond Didrichsen forteller at et slikt tilbud har vært tema flere ganger i fotballavdelingen og at de raskt fant ut at det var behov og ønske for dette type tilbud i Løkken IF.

– Dette er utelukkende et trivselslag. Vi fikk forespørsler fra noen personer som ønsket å bevege seg og lurte på om det var mulig å starte opp et lag. Dette handler om å få folk i aktivitet. Vi har bare ambisjoner om å ha det fint sosialt, sier Didrichsen til ST.

- Vi ser på dette laget som et trivselslag hvor fellesskapet, det sosiale og det å være i aktivitet skal være det viktigste, sier spillende trener Jan Vidar Resell til Meldal.no.

