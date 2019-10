Svært viktig Orkla-seier

Sport

Orkla vant lørdag ettermiddag mot Kongsvinger 2 på bortebane. Resultatet ble 4-1.

Målscorere var Sondre Ysland, Magnus Høiseth (2) og Emil Lynum.

Dette var en svært viktig seier i kampen for å overleve i 3. divisjon. Det betyr at Orkla, med tre kamper igjen å spille, fortsatt ligger på nedrykksplass med 24 poeng. Men Kongsvinger og Raufoss ligger over streken, med henholdsvis like mange og ett poeng mer. Raufoss har riktignok én kamp mindre spilt.

Nå gjenstår kamper mot Verdal, Raufoss 2 og Tiller.