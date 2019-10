Kan berge plassen, men da må Orkla rykke ned

Sport

Lørdag reiste tabelljumbo Meldal for å møte tabellener Tynset på bortebane. Kampen var ventet å bli tøff og det ble den, til tross for at Wilhelm Iversens mannskap fikk en drømmeåpning på kampen.

Vegard Selvnes brukte bare seks minutter på å sende Meldal i føringen, men gjestene klarte bare å holde på den i knappe to minutter.

Det så ut til å gå mot uavgjort til pause, men fem minutter før hvilen satte serielederen inn 2–1. Meldal klarte ikke å komme tilbake i kampen og etter en times spill økte Tynset til 3–1. Helt på tampen ble sluttresultatet fastsatt til 4–1.

– Vi starter kampen på best mulig måte og tar ledelsen etter et mønsterangrep. Dessverre utligner Tynset bare etter to minutter senere. Utover i omgangen og kampen tar Tynset mer over. Vi holder lenge 2-1, men etter 3–1 legger vi om. Lykkes nesten med å redusere, men får en imot i stedet. Vi taper rett og slett for et bedre lag. Retrospektiv hadde jeg håpet at vi kunne holdt litt lenger på ledelsen når vi hadde muligheten, oppsummerer Wilhelm Iversen.

Meldal ligger fortsatt nederst på tabellen, men har fortsatt litt å spille for i de to siste serierundene. For at Meldal skal berge plassen er de avhengig av å klatre forbi Røros på tabellen, samtidig som at Orkla rykker ned fra 3. divisjon, som igjen gjør at Orklas andrelag må ta turen ned i 5. divisjon. Det er med andre ord ikke helt kjørt.

Kampfakta

4. divisjon avdeling 2

Nytrømoen Gras 5. oktober

Tynset-Meldal 4–1 (2–1)

Mål: 0-1: Vegard Selvnes (6. min) 1-1: Tynset (8. min) 2-1: Tynset (39. min) 3-1: Tynset (62. min) 4-1: Tynset (89. min)

Laget: Tor Helge Taagvold, Vidar Røttereng, Andreas Kvam, Knut Asgeir Berg, Even Aaland, Phong Thanh Kevin Tran, Ole Ingar Helgeton, Vegard Selvnes, Sondre Sølberg Hoel, Nils Storås, Robert Lystad Midtlyng

Gule kort: Ingen

Stjernebørs:

*** Ole Ingar Helgeton

** Sondre Hoel

* Vegard Selvnes

Tabell