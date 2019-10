Disse jentene kan klare det i helga

Sport

Samarbeidslaget Orkanger og Skaun J16 i håndball får søndag en siste sjanse til å kvalifisere seg til Bring-serien. Dette er en interregional serie for jenter 16 og gutter 16. Disse spiller seriespill over fem runder, og de tre best plasserte jentelagene i hver avdeling og fire best plasserte guttelagene etter endt seriespill går til nasjonalt sluttspill.

I år har Skaun HK inngått det som kalles partner- og prestasjonssamarbeid med Orkanger IF på jente- og damesiden. Det vil si at deres 14-16-åringer har mulighet til blant annet å bli med på kvalifisering til Bring-serien gjennom Orkanger IF.

Før sommeren ble alle i de årsklassene i begge klubber invitert til å bli med på felles «Bringtreninger», og det var hele 39 spillere som var med i gruppa. Gjennom sommeren har de jobbet godt, og i slutten av august ble en tropp på 16 spillere under ledelse av trener Stig Løvseth sendt til første kvalifiseringsrunde i Stavanger, der de møtte Stavanger og Eidsberg.

Kommende søndag er det andre og siste kvalifiseringsrunden for Bringserien 19/20. Den går i Skaunhallen i Buvika, og da spilles en serie med Orkanger (Skaun/Orkanger), Kristiansund og Rapp.

De to beste kvalifiserer seg for Bringserien.

- Vi har et meget ungt, men talentfullt lag, som stort sett består av 14- og 15 åringer fra Orkanger IF og Skaun HK. Det blir masse god handball å se i Skaunhallen på søndag, sier Heidi Berg Bjerkan, sportslig leder i Orkanger IF Handball.

Hun håper på masse publium når de lokale jentene skal kjempe mot noen av landets beste håndballag i sin årsklasse.