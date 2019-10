Tapte semifinalen

Sport

Buvik leverte en strålende sesong og vant sin 5. divisjonsavdeling suverent. Det gjorde at de ble ett av fire lag som skulle gjøre opp om kretsmesterskapet i 5. divisjon.

Torsdag kveld gjestet Buvik eliteseriestadionet til Ranheim, Extra Arena, for å møte Ranheim 3 i semifinalen i kretsmesterskapet.

Buvik fikk en tøff start og ble liggende under 2–0 før halvtimen var passert, men Daniel Krogstad sørget for at Buvik kunne gå til pause med 2–1 etter en utsøkt lobb.

I andre omgang tok Buvik tak i kampen og skapte flere gode muligheter, men det var likevel hjemmelaget som økte til 3–1 etter Buvik-selvmål.

Ole Johan Hellands mannskap ga ikke opp og etter en drøy time reduserte Tom Christian Framnes til 3–2. Seks minutter senere sørget Pål Fredrik Simonsen for at lagene var like langt.

Men det varte ikke lenge. Tre minutter etter utligningen fikk Ranheim straffe og det av den billige sorten, ifølge trener Ole Johan Helland.

Straffen ble satt i mål og kort tid senere ble vondt til verre for Buvik da Erlend Mo Rognes fikk sitt andre gule kort og måtte forlate banen.

Til tross for flere sjanser til begge lag i sluttminuttene, så endte det med 4-3-seier til Ranheim 3 som tar seg videre til kretsfinale.

– De får en straffe som de aldri skulle hatt. Det er en spiller som kolver inn i feltet og det går jo faktisk 3–4 sekunder før dommeren blåser. Det var en mye klarere straffe til oss tidligere i kampen som ikke blir blåst for. Uansett så er det ikke dommeren som avgjør kampen, men han ble avgjørende akkurat der. Vi ligger under til pause og det er greit. Vi bretter opp ermene i andre omgang og gjør et godt forsøk og har troen på 3-3, men så kommer den straffen og utvisningen, sier Helland.

Kampfakta

Semifinale kretsmesterskap 5. divisjon

Extra Arena 17. oktober

Ranheim 3-Buvik 4–3 (2–1)

Mål: 1-0: Ranheim (3. min) 2-0: Ranheim (28. min) 2-1: Daniel Krogstad (45. min) 3-1: Selvmål (53. min) 3-2: Tom Christian Framnes (61. min) 3-3: Pål Fredrik Simonsen (67. min) 4-3: Ranehim str. (70. min)

Laget: Håkon Buhaug Folstad, Erlend Mo Rognes, Mats Eid Bjørset, Sigurd Jerman Bjørstad, Magnus Gangaune Skirstad, Even Estenstad Nilsen, Tom Christian Larsen Framnes, Daniel Skjølberg Krogstad, Christian Sommerschild, Marcus Nyang, Pål Fredrik Simonsen

Gule kort: Erlend Mo Rognes, Daniel Krogstad, Christian Sommerschild (Buvik) + to til Ranheim 3

Røde kort: Erlend Mo Rognes (Buvik)

Stjernebørs:

*** Sigurd Jerman Bjørstad

** Daniel Krogstad

* Håkon Folstad

ola.rise@avisa-st.no

952 52 255