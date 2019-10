Slik kan Orkla berge plassen

Sport

Stig Kammens mannskap hadde muligheten til å sikre plassen i den nest siste serierunden borte mot Raufoss 2, men det endte med stortap 0-6.

Håper det var arbeidsuhell

Kammen var mildt sagt lite imponert over hvordan laget fremsto i den viktige bortekampen.

– Jeg ville gjøre fem bytter etter et kvarter. Det var livsfarlig hver gang Raufoss fikk ballen. eg har sett kampen i opptak og hatt mareritt i 48 timer. Kanskje kan det være anledningen, kanskje var det at litt for mange spillere var avslått. Jeg håper det er et arbeidsuhell og et engangstilfelle, sa Orkla-treneren om kampen.

Må vinne

Lørdag tar Orkla imot Tiller på Orkla sparebank stadion og forutsetningene er ganske enkle for Orklas del. Laget må vinne kampen for å ikke spille 4. divisjon neste år, men de er samtidig avhengig av hjelp.

Orkla er to poeng bak Raufoss 2 på tabellen, men har langt bedre målforskjell. Dermed må Raufoss 2 spille uavgjort eller tap borte mot Gjøvik-Lyn som spilles paralellt med Orkla-kampen. Akkurat det er ikke så veldig usannsynlig for Gjøvik-Lyn har vist seg som det neste beste laget i avdelingen etter at 25 av 26 runder er spillt.

- Enkelt utgangspunkt

– Det er fortsatt muligheter. Det er et ganske enkelt utgangspunkt for oss. Vi må vinne vår kamp, så får vi ikke gjort noe med de andre resultatene, men det er ikke usannsynlig at Raufoss 2 avgir poeng mot Gjøvik-Lyn, sier Kammen.

PS! Avisa Sør-Trøndelag sender den viktige nedrykkskampen direkte på våre hjemmesider fra klokken 11.50 lørdag.