Fikk tildelt ildsjelpris

Sport

Det var under Norges Skiforbunds høstmøte på Gardermoen i helga at langrenn delte ut en rekke priser. Rennbyggen Arve Withbro fikk tildelt ildsjelprisen sammen med Bjørn Halstvedt (Gulset IF), Rune Lorenzen, (Røa IL), Eirik Sævik (Spillum IL) og Karin- og Kåre Melsæther (Bærums Verk og Hauger IF).

Arve Withbro har hatt en finger med i spillet i det meste av det som har skjedd rundt skiavdelingen i Rennebu de siste årene. Det er Trøndelag skikrets som nominerte Withbro med følgende ildsjel-CV:

* Sentral rolle under NM på Berkåk i 1998.

* Var sentral i etableringen av rulleskiløype på Berkåk i 2015.

Medlem av Skikretsstyret 2005-2007 og 2009-2017.

* Bidratt betydelig på sponsorsiden i langrenn, spesielt til kretslag.

* Leder av kontrollkomiteen Sør-Trøndelag Skikrets fra 2017 – d.d.

* Sentral i Rennebu IL langrenn i flere tiår.

Witbro ble hedret under middagen lørdag kveld, hvor han fikk både gave og diplom fra Norges skiforbund.

ola.rise@avisa-st.no

952 52 255