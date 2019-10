Seriemester for sjette gang

Sport

Det var i vår at hemnværingen Magnus Stamnestrø tok et noe utradisjonelt klubbvalg. Lite spilletid i Ranheim i starten av årets sesong gjorde at han ble lånt bort. Han endte til slutt opp på Færøyene for å spille for topplaget Klaksvik.

Denne helgen var det seriefinale på Færøyene. I den siste serierunden møtte Stamnestrøs Klaksvik B36 Torshavn til en ren seriefinale. Lagene hadde like mange poeng før kampen, men det var til slutt Klaksvik som gikk seirende ut med 3-0-seier.

Dermed kunne Stamnestrø løfte seriepokalen for femte gang i karrieren. Til tross for en karriere fullspekket med skader og lite spilletid i de fleste klubbene han har spilt i, (Molde, Rosenborg og Ranheim) så er 27-åringen en magnet når det gjelder sølvtøy.

Han ble seriemester for første gang med Molde i 2012. Deretter skiftet han klubb til Rosenborg, hvor han i løpet av 2015-2018 ble serie- og cupmester hele seks ganger.

Helgas seriemesterskap på Færøyene gjør at 27-åringen har vunnet hele åtte serie- og cupmesterskap i sin karriere. Seks seriemesterskap og to cupmesterskap.