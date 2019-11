ST sender «opprykkskampen»

Sport

Søndag klokken 14 tar Mjølner i mot KIL/Hemne på Narvik kunstgress for å spille den siste kampen i kvalikpuljespillet til 1. divisjon. Avisen Fremover skal sende denne kampen direkte og Avisa Sør-Trøndelag har fått lov å dele streamen på våre nettsider.

Dermed blir det mulig for alle som abonnerer på avisen å se kampen fra Narvik direkte via stream.

Utgangspunktet før kampen er ganske enkelt. KIL/Hemne trenger minst poeng for å være med videre i kampen om opprykket. For Mjølner er det verre. De må slå KIL/Hemne med åtte mål for å vinne gruppen, men kan hjelpe Sandefjord til å bli puljevinner om de vinner kampen med 1-0 osv.

Laget som vinner gruppen møter gruppevinneren av den andre kvalifiseringsgruppen. Vinneren der tar seg videre til en ren opprykksfinale mot 8. plass i 1. divisjon. Vinnere over to kamper der, spiller 1. divisjon i 2020. Med andre ord, veien er lang og nåløyet trangt.

Mjølner er et sterkt hjemmelag og har ikke tapt i serien hjemme, mens KIL/Hemne på sin side har vist seg råsterke på bortebane og har ikke tapt en kamp der i år.