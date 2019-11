- Vi har flere alternativer på blokka

Sport

Det er nå to uker siden Orkla slo Tiller 4-1 på Orkla Sparebank stadion, men likevel måtte ta den tunge turen ned i 4. divisjon. Samme skjebne ble det også for andrelaget, som til tross for sin sterke 4. plass i 4. divisjon, må ta turen ned i 5. divisjon grunnet førstelagets nedrykk.