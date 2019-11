Ferdig som Orkla-trener

Sport

Kammen har trent Orkla i to sesonger nå. Den første sesongen berget laget seg akkurat fra å rykke ned. Årets sesong gikk det ikke like bra. En varierende sesong endte til slutt med nedrykk til 4. divisjon, samtidig som at andrelaget tok turen fra 4. divisjon og ned i 5. divisjon. En stor nedtur for klubben som har vært et flaggskip i lokalfotballen i distriktet.