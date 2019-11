Slik vil rådmannen fordele spillemidlene

Sport

Skaun kommune har mottatt fem søknader om spillemidler i 2020. Etter først å ha bedt Skaun idrettsråd om å komme med et forslag til prioriteringsrekkefølge, er rådmannens innstilling nå sendt til politisk behandling i helse, oppvekst og kulturutvalget (Hoku). Hoku har sitt neste møte 19. november.

Prioriteringsliste

Rådmannens innstilling er delt i to bolker; der de tre første anleggene er ordinære anlegg, og de to siste er nærmiljøanlegg.

Idrettshall i Børsa og ekstra lagerrom (Børshallen), 10,5 millioner Ekstra garderobesett Rossvoll flerbrukshall, 500 000 kroner Rehabilitering av kunstgressdekke og lysanlegg på Buvik stadion, 1,5 millioner Renovering av kunstgressdekke i ballbinge Fosshaugen, 142 000 kroner Nærmiljøanlegg Skaun ungdomsskole og Bautaen kulturhus, 1,2 millioner

Prioriterer eksisterende anlegg

To av anleggene det søkes om midler til, er allerede ferdigstilt. Det gjelder for både Børshallen og Rossvoll flerbrukshall, som har søkt om midler tidligere. Det er først etter at et anlegg er realisert at tildelte spillemidler blir betalt ut. Det gjør at det er stort etterslep på utbetaling av midler. Gjennomsnittlig ventetid er 2,9 år, ifølge saksfremlegget.

Totale kostnader for Børshallen er beregnet til 49,7 millioner kroner, der det søkes om ti millioner til idrettshall og en halv million til ekstra lagerrom. Det må forventes at tilskuddet til hallen vil bli fordelt over tre år, med gjentatt søknad for hvert år.

Når det kommer til ekstra garderobe i Rossvollhallen er totalkostnaden 3,88 millioner kroner, og søkesummen er på en halv million kroner. Nytt lysanlegg og rehabilitering av kunstgressdekket på Buvik stadion har en kostnadsramme på nesten 4,5 millioner kroner. Det søkes om halvannen million kroner.

Buvik i 2021

– I følge tildelingsbrev fra departementet skal gjentatte søknader prioriteres foran fornyede og nye søknader. Derfor prioriteres Børshallen, sier Jartud Marie Åsvold, idretts- og friluftskonsulent i Skaun kommune.

Ifølge saksfremlegget har ikke Buvik IL planlagt å rehabilitere lysanlegg og kunstgressdekke på Buvik stadion i 2020.

– De ønsker ikke å starte bygging ved stadion før i 2021, og Trøndelag fylkeskommune og Skaun kommune mener da at anlegget ikke bør prioriteres på topp, sier Åsvold.

Spillemidlene er en betegnelse for det overskuddet som genereres fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping og som kommer til fordeling til forskjellige allmennyttige formål. En forutsetning for at spillemidler tildeles, er at de ansvarlige kommunene må garantere for å kunne betale tilbake beløp, dersom midlene misligholdes.