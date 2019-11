Har du tatt alle stolpene? Da kan du bli 1000 kroner rikere i kveld

Sport

Stolpejakten ble lansert for første gang i Orkdal våren 2019. Det var Gjøvik som var først ute med denne aktiviteten, men siden den spede oppstarten i 2013 har stolpejakten bredt om seg som en aktivitet for store og små, spreke og litt mindre spreke i stadig flere områder og i større omfang. I år hengte også Orkanger IF seg på og det har blitt en kjempesuksess.

I år satte OIFs orienteringsavdeling opp 41 stolper hvor hvem som helst kan lete frem ved hjelp av et kart.

Oppslutningen rundt aktiviteten har vært helt enorm: 241 deltakere har tatt alle stolper. Det er registrert 2155 deltakere totalt med til sammen 57 000 besøk på en eller flere stolper. Noen har vært på stolpene flere ganger.

Onsdag kveld arrangerer OIF orientering en avslutning på sesongen både for orientering og stolpejakten.

- Det blir en markering av klubbmestere i orientering, samt utdeling av premier for stolpejakten. Der vil det bli gitt bort fem gavekort totalt. Fire gavekort på 250 kroner vil bli trekt ut for de som har tatt en stolpe eller mer, mens det blir ett gavekort på 1000 kroner blant de som har tatt alle stolpene, sier Jan Egil Ruud i OIF orientering.

Arrangementet er i det nye flerbrukshuset i Idrettsparken.