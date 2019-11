- Jeg var veldig kvalm de siste 14-15 timene

Sport

Lørdag klokken 10 gikk starten for Bislett 24-timers - som også var NM i 24-timersløp. Det var 63 menn og 34 kvinner på startstreken i NM, mens det for løpet totalt var 110 menn og 49 kvinner med. En av løperne på startstreken var Arne Berg fra Meldal. Dette var andre gangen han prøvde seg i det utmattende løpet. I løpet av 24 timer løp han 154 kilometer, noe som tilsvarer over 3,5 maraton. Det er et resultat han var greit fornøyd med