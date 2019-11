Suksesstreneren gir seg: - Nok er nok

Sport

Håvard Meslo tok over Rennebu i starten av 2017 og har i løpet av tre sesonger klart å ta Rennebu fra 6. divisjon til midten på tabellen i 4. divisjon. Samtidig har han og klubben rasket med seg to kretsmesterskap på veien (5. og 6. divisjon). I årets 4. divisjonssesong overrasket laget nok en gang og lå på 3. plass etter halvspilt sesong. Høstsesongen ble noe tøffere, men en 6. plass i 4. divisjon etter å ha vært i 6. divisjon for to år siden er likevel imponerende.