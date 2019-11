Mistet tre venstrebacker før sesongen og ligger på nedrykk

Sport

Orkangers damelag ligger under nedrykksstreken i 2. divisjon etter at åtte serierunder er gjennomført. Det har med andre ord vært en tøff start for de gule og blå. Noe av grunnen er nok at laget rett og slett mangler rene venstrebacker. Vilde Fagerholt reiste til Oslo for å gå på skole, mens Trine Lium Aas har vært ute med skade og spillende trener Raja Toumi har vært utilgjengelig på grunn av svangerskap.

- Vi har vært veldig uheldig i akkurat den posisjonen. Når tre spillere i samme posisjon er ute, blir det ofte litt vanskelig. Det er i tillegg tre distanseskyttere og da mister vi litt offensivt, sier Toumi.

Toumi har vært med de siste kampene, men ikke for fullt. Det håper hun å bli etter hvert.

- Jeg har vært med i det siste, men det har bare vært i forsvar. Det at vi må gjøre så mange bytter i løpet av kampen, gjør at det blir vanskelig. Jeg håper og tror at jeg blir med mer utover i sesongen, så det ser lysere ut, sier den tidligere tunisiske landslagsspilleren.

Bare to seiere

Sesongen startet med en oppløftende uavgjort borte mot Byåsen Bredde som er suveren serieleder i avdelingen.

Men siden den kampen har det vært varierende resultater for Raja Toumis mannskap. Kampen mot Byåsen ble etterfulgt av to tap før det ble seier mot bunnlaget Molde 2. Bare en uke senere ble det tap mot samme lag, som bare har vunnet en kamp på sine elleve første kamper.

Seier mot NIT-HAK og to nye tap, gjør at damelaget til Orkanger ligger på nest siste plass i divisjonen med bare fem poeng så langt. Det skal sies at Orkanger bare har spilt en av sine åtte første kamper i Orklahallen. Seks bortekamper og en kamp ble spilt i Skaunhallen.

- Det skal også sies at vi har spilt mange bortekamper. Inn mot jul har vi to hjemmekamper og vi får mange hjemmekamper etter jul. Jeg tror vi kommer til å ta mer poeng etter hvert, sier Toumi.

Jevne kamper

Toumi mener at laget ikke har spilt spesielt dårlig denne sesongen. Det har vært mange jevne kamper som har bikket i Orkangers disfavør.

- Resultatmessig så ser det ikke så veldig bra ut, men bak resultatene så er det en del gode prestasjon, spesielt helga vi var i Oslo. Selbu-kampen sist var ikke bra. Når flere spillere ikke presterer på sitt beste, som i den kampen, så blir det tap. Jeg føler det var en kamp vi burde vunnet, sier Toumi.

Nå har laget tre kamper igjen før laget kan ta en liten juleferie.

- Kampprogrammet ser lysere ut fremover. Vi er ferdig med mange bortekamper og nå blir det en del hjemmekamper fremover og der skal vi ta mange poeng, sier Toumi.

- Tøffere serie

OIFs herrelag har også hatt en litt varierende sesongstart. Tirsdag kveld ble det 33-36-tap hjemme mot Charlottenlund 3. Laget har spilt ti kamper så langt, hvor det har blitt tre seiere, en uavgjort og seks tap. Det gjør at laget i øyeblikket befinner seg på 9. plass i 3. divisjon av totalt tolv lag. Toumi, som også er trener for dette laget, mener det er god fremgang på herrelaget.

- Det er en langt tøffere serie i år, sammenliknet med i fjor. Det er mange tøffere motstandere fra Trondheim. Jeg synes dette laget blir bare bedre og bedre. Samspillet er mye bedre og vi spiller mer som et håndballag. Det er kanskje der den største forskjellen er. Det er en veldig fin gjeng, som er mye mer på trening enn de var i fjor. Så dette blir spennende, skryter Toumi.