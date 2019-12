Ny storseier

Sport

Det ble etter hvert en komfortabel hjemmeseier for Meldal HK da Gøy HK kom på besøk til Meldalshallen torsdag kveld. Gøy HK er egentlig en Osloklubb bestående hovedsaklig av studenter. Men nå har de altså en "filial"(et lag) i Trondheim, med jenter/damer fra Osloområdet som studerer her.

Også denne gangen trengte hjemmelaget litt tid på å komme i gang. I storparten av 1. omgang var det mange unøyaktigheter og for dårlige avslutninger, slik at det sto 5-5 etter 20 minutter. Men så skrudde Meldal HK opp tempoet, fikk en del kontringer og ble mer konsentrerte i avslutningene. Kampen ble i realiteten avgjort de siste ti minuttene av 1.omgang - denne perioden vant Meldal 10-1, slik at det sto 15-6 ved pause. Etter en ganske jevn åpning av 2.omgang, fortsatte Meldal HK det effektive spillet fra slutten av 1.omgang, og vant altså til slutt så klart som 36-15.

Her må også legges til at Meldals to målvakter hadde en god kveld i Meldalshallen. Der det også denne gangen var virkelig bra med folk. Godt over 100 tilskuere fikk med seg både J12- og J14-kamp Meldal - Skaun (der begge kampene endte med ettmålsseier til Meldal), før de fikk oppleve en sånn sett heller uspennende K05-kamp; i alle fall når det gjaldt hvem som skulle innkassere poengene.