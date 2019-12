Tar juleferie under nedrykkstreken

Sport

Torsdag kveld spilte Orkanger sin siste kamp for året da Charlottenlunds andrelag gjestet Orklahallen. 2. divisjonsoppgjøret gikk som vanlig foran et forholdsvis stort antall tilskuere, men hjemmelaget klarte ikke å levere på sitt beste.

Charlottenlund som ligger på en sterk 3. plass i avdelingen viste seg etter hvert å være det sterkeste laget i Orklahallen denne torsdagen. Til pause ledet gjestene 19-16.

Raja Toumis mannskap klarte aldri å komme skikkelig tilbake i kampen og utover i andre omgang økte Charlottenlund ledelsen og vant til slutt med overbevisende 36-29. Oda Sterten noterte seg for ni mål totalt og ble med det lagets toppscorer.

Dette ble Orkangers andre strake hjemmetap etter at også Levanger vant i Orklahallen for en drøy uke siden. I de to siste hjemmekampene har OIF sluppet inn 36 mål og da sier det seg selv at det blir vanskelig å vinne håndballkamper.

Orkanger tar nå juleferie under nedrykkstreken. På de elleve første kampene har det blitt to seire, to uavgjort og syv tap. Laget står med andre ord med seks poeng på sine elleve første kamper og har bare Molde 2 bak seg på tabellen. Romsdalslaget har bare tatt tre poeng så langt, to av de kom mot OIF.