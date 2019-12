Fortsetter å imponere

Sport

Andelshesten Tearsofthesun, som eies av Stall Kjærringstyrt og trenes av medeier Anne Dahlshaug, imponerte stort til seier på Leangen den 2. desember. Allerede den påfølgende lørdagen stilte hoppa til start i V75 på Bjerke, og leverte nok en gang et sterkt løp til tredje på kilometertida 1.15,5, som er tangering av personlig rekord. Tredjeplassen ble belønnet med 9000 kroner.

Mandag skjedde det noe så sjeldent som at vi ikke fikk en lokal vinner på Leangen. Allikevel applaus til både rindalshesten Stormare og orkdalingen My Name Is Prince, som begge ble nummer to i sine løp.

Lokale resultater Leangen:

2. løp: 6) Flying On Line 1.17,3

3. løp: 4) Frøyspik JR 1.32,1

4. løp: 4) Alonso Sol 1.33,2, 6) Hage Modin 1.38,1

5. løp: 6) Baltic On Line 1.18,6

6. løp: 2) Stormare 1.30,5

7. løp: 2) My Name Is Prince 1.17,5

8. løp: 4) Place Your Bet 1.20,2