Ble ikke enig om ny kontrakt

Sport

Ranheim fikk det tungt i sin andre sesong på det øverste nivået i norsk fotball. En strålende første sesong som til slutt endte med en imponerende 7. plass, ble etterfulgt av en sesong hvor laget fikk det langt tøffere. I den siste serierunden var det likevel et håp om at Ranheim kunne berge, men Rosenborg på Lerkendal ble for tøft og Ranheim blir å se i 1. divisjon neste år.