Gjør et helt spesielt grep i håp om å etablere seg i 1. divisjon

Svært få hadde trodd at KIL/Hemne skulle ta turen opp i 1. divisjon denne sesongen. Bare ett av 2. divisjons totalt 59 kvinnelag ville få muligheten til å kjempe om den ene plassen i 1. divisjon og da måtte de i tillegg slå det best plasserte laget i 1. divisjon som ikke rykket direkte ned. Men damelaget gjorde som de har hatt for vane å gjøre de siste årene og skapte et nærmest uvirkelig opprykksdrama gjennom hele novembermåned og kronet det hele med å sende det tidligere storlaget Grand Bodø ned i 2. divisjon i sin egen storstue, Sodvinhallen foran knappe 500 tilskuere.