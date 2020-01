Helland kan være på vei bort fra RBK

Sport

Pål André Helland fikk i høst lite spilletid under trener Eirik Horneland. Før jul ble det kjent at det var interesse rundt hemnværingen fra to utenlandske klubber; IFK Norrköping fra Sverige og Maccabi Tel Aviv fra Israel.

Ifølge adressa.no skal 29-åringen fra Kyrksæterøra være lysten på et svensk eventyr.

Helland skal til og med være enige med svenskene om de personlige betingelsene. Dermed er det nå opp til klubbene å avgjøre hva som skjer, skriver nettavisa.

VG skriver også torsdag kveld om en mulig overgang for kantspilleren.

- Ingen kommentar. Det jeg kan si er at jeg håper det blir et godt år for både for meg selv og Rosenborg. Det vil nå komme en tid hvor ting er klart. Det er litt slik i fotballen at når ting begynner å rulle, så skjer det fort, sier han.

Helland har igjen ett år av kontrakten med Rosenborg.