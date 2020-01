Orklandbadet har budsjettert med tre millioner i underskudd i 2020

Sport

Leder for Orklandbadet KF, Geir Mule, sier at det er helt naturlige grunner til at det er budsjetteres med underskudd det første året og at det er flere grunner til at det blir slik.

- Årsaken er at vi har ansatte på plass allerede fra 1. januar i år, men samtidig har vi ingen inntekter i januar, februar og mars. Det er enda flere ansatte fra 1. februar og måneden før åpning er alle ansatte på plass. Åpning i starten av april gjør at vi mister to meget gode inntektsmåneder fra starten av året, sier Mule.

I tillegg er det også driftskostnader fra 6. mars og frem til åpning.

Budsjetterer med pluss i 2021

Men allerede året etter blir det budsjettert med at Orklandbadet skal gå i pluss. Med normal drift hele året er det budsjettert med et driftsresultat på 1,7 millioner kroner og et resultat etter skatt på 569 000 kroner.

- Det at et selskap går i minus det første året er ikke så uvanlig. Selvsagt hadde det vært best om vi hadde åpnet allerede fra nyåret, men det lar seg ikke gjøre. Neste år har vi budsjettert med pluss om alt går etter planen, sier Mule.

80 000 besøkende

Forutsetningene for budsjettet er at 80 000 besøker Orklandbadet i løpet av ett år. Det vil si at det må være 220 besøkende i snitt hver av de 360 åpningsdagene. Orklandbadet kommer i utgangspunktet bare til å være stengt fem dager i året.

- Vi skal ha åpent 360 dager. Det er bare 17. mai, julaften, 1. juledag, nyttårsaften og 1. nyttårsdag som skal være stengt. Så får vi se om vi kanskje stenger 1. mai, men det er ikke bestemt enda, sier Mule.

Godt forhåndssalg

Allerede i desember startet forhåndssalget på årskort og billetthefter. Mule sier at salget har godt over forventning.

- Vi har allerede solgt 250 årskort. En del av disse salgene er famileårskort. I tillegg ble det solgt en god del billetthefter og det ble også kjøpt en del gavekort på Orklandbadet i julegaver. Vi er godt fornøyd med det salget. Vi forventer at vi kommer til å selge flere i månedene fremover, når vi kan vise bilder av vann i bassengene. De første som har kjøpt nå, har jo i grunnen kjøpt uten å se hva som kommer, så vi forventer at flere hiver seg på når vi nærmer oss åpning, sier Mule.

3126 kvadratmeter

Badelandet er på hele 3126 m² inkludert tribuner. Det skal blant annet inneholde treningssenter, åtte basseng (to opplæringsbasseng, stupebasseng, aktivitetsbasseng, barnebasseng, velværebad og 25-meters basseng, jacuzzi, bølgebasseng og strømkanal, vannsklie med mye mer.

Hele folkehelsesenteret er på 13 500 kvadratmeter. Kostnadsrammen er satt til 382,5 millioner kroner og er dermed den dyreste enkeltinvesteringen i Orkdals historie.